

Начинается обязательное PCR-тестирование водителей такси А и В категорий

20.01.2021 13:53





По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, начинается обязательное PCR-тестирование водителей такси А и В категорий. Они будут тестироваться на коронавирус раз в две недели.



Как сообщил Каладзе на заседании столичного правительства, соответствующее решение принял межведомственный координационный совет.



«У нас есть печальные факты, когда зараженные водители такси продолжали работать. Я думаю, они не знали об этом, поскольку в их случае вирус протекал бессимптомно, однако определенная проблема все же есть. Те конкретные люди, которые пользуются этим сервисом, подвержены серьезному риску, поэтому, чтобы быть максимально застрахованными, и застраховать как водителей такси, так и граждан, пользующихся этим сервисом, важно проводить PCR-тестирование водителей такси раз в две недели», - заявил Каладзе.



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