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Биньямин Нетаньяху поздравил Георгия Гахария с переназначением премьер-министром


20.01.2021   13:55


Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравляет Георгия Гахария с переназначением на пост премьер-министра Грузии.

В официальном поздравлении премьер-министр Израиля подчеркнул важное партнерство между двумя странами и выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений после завершения пандемии.

«Господин премьер-министр, поздравляю вас с недавним переназначением на пост премьер-министра Грузии. Я уверен, что наши правительства продолжат совместную работу по укреплению дружбы между нашими странами. В последние годы израильско-грузинское партнерство значительно укрепилось, я надеюсь, что наши отношения еще больше укрепятся после окончания нынешней пандемии. Знаю, что тысячи туристов в Израиле ждут того времени, когда у них будет возможность приехать в вашу прекрасную страну. Еще раз поздравляю с обновлением мандата управления страной. Я с нетерпением ожидаю сотрудничества с вами на благо обеих стран», — говорится в официальном поздравлении Биньямина Нетаньяху.

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