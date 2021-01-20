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Омбудсмен Грузии: криминальная субкультура препятствует нашей работе в тюрьмах
20.01.2021 14:01
Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявляет, что наличие так называемой криминальной субкультуры и неформального правления в тюрьмах препятствует работе сотрудников ее аппарата и оказывает на них давление.
На сегодняшнем брифинге омбудсмен разъяснила, что сотрудникам ее аппарата мешают работать с заключенными во время рабочих визитов. Как утверждает Ломджария, администрация тюрем поддерживает подобную практику.
Учитывая это, отметила Ломджария, Народному защитнику придется вести мониторинг в условиях дополнительной безопасности, что нанесет ущерб эффективности работы.
«В прошлогоднем отчете мы очень подробно говорили о характере взаимоотношений между администрацией и криминальной субкультурой, которая якобы наводит порядок в учреждениях полуоткрытого типа, или так называемых зонах.
Эта поддержка выражается, в том числе посредством публичных акций, со стороны пенитенциарной службы. Даже в тех случаях, о которых мы говорили ранее, вы можете видеть, как отреагировала пенитенциарная служба — она защищала эту группу заключенных публичными заявлениями и пыталась дискредитировать деятельность Народного защитника. Я думаю, что эти заявления являются общественным стимулом и признанием поддержки криминальной иерархии», — сказала Ломджария.
По его словам, указанное давление ощутимо и на территории тюрем:
«Администрация никогда не вмешивается, когда конкретная группа заключенных, которые неоднократно, одни и те же люди представляют угрозу для наших представителей, не позволяет нам разговаривать с врачами, заключенными и рассказывать нам о проблемах — администрация не вмешивается.
«Даже когда они являются очевидцами нападения, они не подтверждают нас и даже отказываются подтвердить подписью, что такой факт имел место», — сказала Ломджария, добавив, что Аппарат Народного защитника запросил видеозаписи инцидентов из тюрем.
Омбудсмен призвала правительство, прокуратуру и Пенитенциарную службу отреагировать. По ее словам, она также надеется на реакцию международных организаций.
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