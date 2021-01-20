

Навальный – материализованная форма страха Путина

20.01.2021 14:45



Сергей Михеев



Все проблемы России ушли в сторону – в Москву вернулся Навальный! Назло всем скептикам, он сдержал слово и 17 января вернулся на Родину. Сбылись ожидания, что после долгих раздумий, Кремль примет наихудший вариант встречи Навального. Как и предполагалось, ему был устроен весьма «радужный» прием – по надуманным причинам, и во избежание встречи с многочисленными поклонниками, рейс которым летел Навальный был перенаправлен с Внуково на Шереметьево, где на него надели наручники и упрятали за решетку, пока только на 30 дней. Есть все предпосылки для того, чтобы он получил реальные 4-5 лет, ровно столько, сколько надо для того, чтобы он пропустил не только думские, но и президентские выборы 2024 года.



С задержанием Навального много казусов – ему отказали в праве на адвоката и даже умудрились не оформить пересечение границы. А служба, которая проводила сей постыдный акт – ФСИН (Федеральная служба исполнения наказания), вообще не имела на то полномочия. Даже та формальная причина задержания «нарушение испытательного срока по "Ив Роше"» на столько смешна, что дальше некуда. По делу "Ив Роше" есть решение ЕСПЧ в пользу Навального, и получается, что никакого испытательного срока он не нарушал. Ведь без объяснений его можно было задержать на 48 часов, а там уже раскрутить по-своему. Но нет, кому-то понадобился устроить маскарад, не думая о том, что этим симпатии к Навальному не убавляются, а на оборот – стремительно растут.



Сейчас многие задаются вопросом кто принимал решения по поводу Шереметьево, по поводу задержания и так далее, но все и так ясно - у нас, в России, такого рода решения принимает исключительно один человек, это наш «глубокоуважаемый» президент Путин.



Вопрос в другом – Почему Путин так поступил? Своим возвращением Навальный поставил Путина в трудное положение. Как видно нашего президента вконец одолели страхи, некой материализованной формой которых стал Навальный. Всё, что связано с главным оппозиционером, у Путина вызывает раздражение и гнев. В этот момент он становится практически невменяемым, в результате чего принимает неправильные, зачастую и безумные решения.



Для Путина Навальный перестал быть конкретным человеком. В воображении Путина он стал собирательным образом, неким «личным злом», стремящим уничтожит его лично и все то, что он создавал на протяжении долгих лет правления.



Происходящие с Путиным психологические отклонения свойственны всем диктаторам, правящим на протяжении десяток лет. По началу он действительно подавал надежды на то, что по-новому будет править страной и сможет вывести Россию на уровень демократических стран, но с годами эти надежды рухнули и в конечном счете мы получили рядового диктатора заботящимся лишь о том, как править вечно.



Своим последним решением по поводу Навального, Путин стал братом-близнецом Лукашенко, который со своей стороны, упрятал за решетку, или выгнал из страны всех своих политических оппонентов. Эти два последних диктатора Европы как бы соревнуются с друг другом, кто больше глупостей натворит и больше навредит своей стране. Не о какой государственности в действиях ни одного ни другого уже давно не просматривается. О чём можно говорить, когда все возможные негативные последствия задержания Навального, как политические, так и экономические, лежать прямо на поверхности. Сразу же после задержания Навального страны ЕС и США выразили своё негативное отношение к происходящему и потребовали его освобождения. В США уже новый президент, в Германии скоро появится новый канцлер и сними нам надо будет строит новые отношения, но фон для этого весьма неблагоприятный для нашей страны. Имея в заточении главного оппозиционера, каковым весь мир уже признал Навального, диалог с демократическими странами сулит России больше проблем, чем перспектива наладить сними отношения.



На международной арене мы окончательно оформляемся страной-изгоем, последуют разного рода новые санкции, что будет внушительным, если не губительным, ударом для нашей экономики.



Неужто нельзя было принять иного решения и не задерживать Навального прямо в аэропорту? Можно было хотя формально дождаться судебного процесса, назначенного на 29 января, тем самим постараться сохранить лицо. Самое интересное то, что никакой выгоды от задержания Навального режим Путина не получает, скорее наоборот – это лишь ускорить его разрушение. Режим Путина, как и СССР в свое время, себя изжил. Страхи Путина и тупость его подчиненных определяют необратимость падения режима. А Навальному, в этот трудный период, надо пожелать стойкости и мужества, и главное - выжить!



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