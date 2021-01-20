

Глава ВОЗ о неравенстве распределения вакцин

20.01.2021 15:03





Неравенство в отношении вакцин ставит мир на грань «катастрофического морального провала». С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрисус, добавив, что «обещание равного доступа находится под серьезным риском».



«На данный момент 39 миллионов доз вакцины поступили по крайней мере в 49 стран с высоким уровнем доходов. Только 25 доз были доставлены в одну из стран с самым низким уровнем доходов. Не 25 миллионов, не 25 тысяч, а всего 25», — сказал Тедрос на заседании Исполнительного комитета ВОЗ.



«Я должен быть откровенным: мир находится на грани катастрофического морального провала – и цена этого провала будет оплачена жизнями и средствами к существованию самых бедных в мире стран», – заявил Тедрос.



Глава ВОЗ добавил, что «справедливость в распределении вакцин — это не просто моральная необходимость, это стратегическая и экономическая необходимость», и призвал к более справедливому распределению вакцин по всему миру.



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