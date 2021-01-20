

Пенитенциарная служба называет обвинения омбудсмена «безосновательными»

20.01.2021 16:15





Специальная пенитенциарная служба называет обвинения народного защитника Грузии «безосновательными» и заявляет, что никакой криминальной субкультуры в пенитенциарных учреждениях страны не существует.



Ведомство отвечает на заявление Нино Ломджария и поясняет, что если к каком-либо пенитенциарном учреждении заключенные выражают недовольство в отношении омбудсмена в связи с каким-нибудь вопросом, то это всего лишь их настрой, который никак не связан с администрацией пенитенциарного учреждении, и тем более не управляем ею.



Как отмечается в заявлении, руководство Пенитенциарной службы всячески способствует осуществлению мониторинга в пенитенциарных учреждениях со стороны омбудсмена и представителей Национального механизма превенции.



«Специальная пенитенциарная служба откликается на заявление народного защитника Грузии о том, якобы представителям обмудсмена во время посещения пенитенциарных учреждений создаются проблемы со стороны «неформальных управляющих», поддерживаемых тюремной администрацией.



Специальная пенитенциарная служба заявляет, что руководство службы всячески способствует осуществлению мониторинга ситуации в пенитенциарных учреждениях со стороны омбудсмена и представителей Национального механизма превенции.



Вместе с тем, Специальная пенитенциарная служба еще раз подчеркивает, что никакой криминальной субкультуры в пенитенциарных учреждениях не существует. Пенитенциарными учреждениями управляет государство, а не криминальные авторитеты. А те осужденные, которые хотят добиться влияния над другими осужденными, из полуоткрытых пенитенциарных учреждений переводятся в закрытые учреждения, где они изолированы от других заключенных.



Соответственно, сегодня разговоры о каком-либо влиянии криминальных авторитетов в пенитенциарной системе являются ложью, и распространение данной информации служит лишь единственной цели – введению общества в заблуждение», - отмечается в заявлении.



Для справки, по заявлению народного защитника Грузии Нино Ломджария, осуществление мониторинга в пенитенциарных учреждениях представителями ее аппарата не только осложнилось, а и стало невозможным. По словам Ломджария, особенно острый характер это приняло в последние месяцы. Омбудсмен говорит о модели управления криминальной субкультуры в тюрьмах страны и заявляет, что определенные группы заключенных, управляемые администрациями пенитенциарных учреждений и т.н. «смотрящими тюрем», систематически осуществляют словесные нападки, угрозы и агрессию в отношении представителей аппарата народного защитника.



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