

Сарджвеладзе: Уточняются объемы восьми наркотических средств и меняются правила их расчета

20.01.2021 17:03





Уточняются объемы восьми наркотических средств и меняются правила их расчета, об этом заявил сегодня на брифинге председатель комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе.



По его словам, уточняются количество отдельных наркотических средств, определенных законом Грузии «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи». Поправки в закон являются логическим и поэтапным продолжением процесса реформы наркополитики, сбалансированных и либеральных подходов, начиная с 2013 года.



В комитете заявили, что в действующем законодательстве не определено малое, большое и особо крупное количество для части наркотических средств, что, в свою очередь, создает проблемы в практике и исполнении закона.



«Во многих случаях именно из-за того, что у наркотического средства нет определения малого количества, в случае наличия у человека небольшого количества наркотика, он не подлежал административным взысканиям, а сразу же привлекается к уголовной ответственности, как в случае большого и особо крупного количества, и к лицу применялись непропорциональные санкции, зачастую в виде лишения свободы. Таким образом, согласно действующему законодательству, в случае обнаружения у лица любого количества наркотиков, оно будет подлежать действию сферы уголовного права», — заявил Сарджвеладзе.



В частности, малые, большие и особенно крупные количества точно определены для таких видов наркотиков, как: амфетамин, дезоморфин, лизельгиновая кислота, её производные и препараты, включая лизергид (LSD), MDMA, меткатинон (эфедрон), метамфетамин, метадон и другие.



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