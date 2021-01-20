

После изменения правил расчета нескольких наркотических средств, приговоры некоторых лиц, возможно, будут пересмотрены

20.01.2021 17:04





Законодательные изменения, согласно которым уточняются объемы восьми наркотических средств и меняются правила их расчета, могут повлиять на некоторых осужденных. В частности, приговоры некоторых лиц могут быть пересмотрены.



По словам председателя парламентского комитета по правам человека Михаила Сарджвеладзе, соответствующий законопроект предусматривает относительно упрощенные механизмы пересмотра обвинительных приговоров осужденным.



«Это не повлияет на реализацию наркотиков и серьезные формы наркопреступлений, но в направлении потребителей, если человек был осужден за хранение наркотиков в особо крупном размере, согласно новому видению, это вызовет переквалификацию дел. В частности, в отношении тех осужденных, кого еще не коснулась амнистия.



Лица, которых коснется законопроект, будут иметь право потребовать пересмотра приговора, для этого определены процедуры, которые относительно упрощены по сравнению со стандартными процедурами пересмотра приговора», — заявил Сарджвеладзе.



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