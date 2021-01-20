

Оппозиция готовится к новой волне протеста

20.01.2021 17:04





С февраля этого года грузинская оппозиция планирует перенести политические процессы на улицу, об этом заявил один из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.



Ранее лидеры ряда политических партий заявили, что в случае, если правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не назначит повторные парламентские выборы, оппозиция начнет готовиться к перманентным акциям протеста.



"С февраля оппозиция перейдет в активный режим. Естественно, что мы отказываемся от парламентских мандатов. Это значит, что улица будет очень активной, политические процессы переместятся на улицу", - заявил Удумашвили журналистам.





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