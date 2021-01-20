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Премьер-министр Грузии встретился с послом Австрии


20.01.2021   17:19


Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с послом Австрийской Республики в Грузии Томасом Мулманном.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, на встрече ознакомительного характера премьер-министр пожелал новоназначенному послу успехов и выразил надежду, что в период его миссии двустороннее и многостороннее сотрудничество между Грузией и Австрией получит дальнейшее развитие.

В ходе беседы премьер-министр подчеркнул поддержку, оказываемую дружественными странами и странами-партнерами в борьбе с пандемией, и поблагодарил Австрию.

Было уделено внимание дальнейшему углублению торгово-экономических отношений между двумя странами, а также успешному сотрудничеству с Агентством развития Австрии (ADA).

Было отмечено негативное влияние пандемии на различные сферы, особенно на туристический сектор. Премьер-министр заявил, что на этапе посткризисного восстановления экономики туризм станет приоритетным сектором для правительства Грузии, а страна с радостью будет принимать австрийских визитеров в будущем.

Посол выразил премьер-министру твердую поддержку Австрии территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Георгий Гахария отметил, что правительство Грузии ценит участие австрийских мониторов в Миссии наблюдателей ЕС, и поблагодарил дружественную страну за её поддержку в процессе европейской интеграции.

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