

Премьер-министр Грузии встретился с послом Австрии

20.01.2021 17:19





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с послом Австрийской Республики в Грузии Томасом Мулманном.



Как сообщает пресс-служба премьер-министра, на встрече ознакомительного характера премьер-министр пожелал новоназначенному послу успехов и выразил надежду, что в период его миссии двустороннее и многостороннее сотрудничество между Грузией и Австрией получит дальнейшее развитие.



В ходе беседы премьер-министр подчеркнул поддержку, оказываемую дружественными странами и странами-партнерами в борьбе с пандемией, и поблагодарил Австрию.



Было уделено внимание дальнейшему углублению торгово-экономических отношений между двумя странами, а также успешному сотрудничеству с Агентством развития Австрии (ADA).



Было отмечено негативное влияние пандемии на различные сферы, особенно на туристический сектор. Премьер-министр заявил, что на этапе посткризисного восстановления экономики туризм станет приоритетным сектором для правительства Грузии, а страна с радостью будет принимать австрийских визитеров в будущем.



Посол выразил премьер-министру твердую поддержку Австрии территориальной целостности и суверенитета Грузии.



Георгий Гахария отметил, что правительство Грузии ценит участие австрийских мониторов в Миссии наблюдателей ЕС, и поблагодарил дружественную страну за её поддержку в процессе европейской интеграции.



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