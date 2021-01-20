

О решении по поводу вхождения в парламент Алеко Элисашвили объявит через несколько дней

20.01.2021 17:52





Если вырвем у самой «Грузинской мечты» то, что для нас важно, разумеется, мы войдем в парламент, о решении объявим через несколько дней, - об этом заявил лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили, комментируя вопрос о вхождении в парламент Грузии.



Что касается произошедшего вчера противостояния с председателем партии «Лело» Мамукой Хазарадзе, по словам Элисашвили, если у кого-то есть в связи с ним вопросы, пусть окинут взглядом его прошлое.



«Я и наша партия закончили говорить об этом цирке, что устроен в оппозиции. Если у кого-то есть ко мне дополнительные вопросы, в связи с Хазарадзе или другими, пусть окинут взглядом мое прошлое, что я сделал для своей страны, моего народа, где был на протяжении лет, и пусть также взглянут на прошлое других. Столько времени мы говорим с оппозицией, и они сами не знают, что хотят. Они как сбившиеся с пути люди. Если вырвем у самой «Грузинской мечты» то, что для нас важно, разумеется, мы войдем в парламент, о решении объявим через несколько дней», - заявил Элисашвили.









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