Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии готовят поправки в закон «О наркотических и психотропных веществах»


20.01.2021   17:58


В парламенте Грузии инициированы изменения в закон «О наркотических и психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи», которые определяет точный (крупный, малый и особо крупный) размер определенных веществ — амфетамина, дезоморфина, ЛСД, MDMA, эфедрина, метамфетамина и героина.

Как объяснил председатель комитета парламента по правам человека Михеил Сарджвеладзе, в действующем законодательстве нет точного определения малых, крупных и особо крупных размеров наркотических веществ, что создает проблемы.

Согласно изменениям, для измерения малой дозы будет использоваться следующая формула: более одной дозы, которую потребляет «эпизодический потребитель». Подсчет дозы будет производиться с учетом содержимого чистой субстанции.

Изменения касаются и определения крупного и особо крупного размера вещества.

По словам Михеила Сарджвеладзе, из-за отсутствия определения малого размера вещества потребители малой дозы сталкиваются с непропорциональным многолетним заключением, а принятие закона создаст почву для сбалансированной наркополитики. Он однако отметил, что декриминализации или легализации преступлений, связанных с наркотиками, не произойдет. Изменения также не затронут квалификацию по сбыту наркотиков.

Законопроект будет обнародован после регистрации в Бюро парламента.

Напомним, что работа над проектом шла с 2017 года. Инициаторами законопроекта выступили Теа Цулукиани, Давит Сергеенко, Димитри Хундадзе, Владимер Кахадзе и Алуда Гудушаури.

В 2019 году Конституционный суд Грузии вынес решение, согласно которому административное заключение и лишение свободы за изготовление наркотических веществ для личного пользования противоречит конституции страны. Однако, решение коснулось лишь определенных веществ, в том числе марихуаны (канабиса).

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна