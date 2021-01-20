

В Грузии готовят поправки в закон «О наркотических и психотропных веществах»

20.01.2021 17:58





В парламенте Грузии инициированы изменения в закон «О наркотических и психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи», которые определяет точный (крупный, малый и особо крупный) размер определенных веществ — амфетамина, дезоморфина, ЛСД, MDMA, эфедрина, метамфетамина и героина.



Как объяснил председатель комитета парламента по правам человека Михеил Сарджвеладзе, в действующем законодательстве нет точного определения малых, крупных и особо крупных размеров наркотических веществ, что создает проблемы.



Согласно изменениям, для измерения малой дозы будет использоваться следующая формула: более одной дозы, которую потребляет «эпизодический потребитель». Подсчет дозы будет производиться с учетом содержимого чистой субстанции.



Изменения касаются и определения крупного и особо крупного размера вещества.



По словам Михеила Сарджвеладзе, из-за отсутствия определения малого размера вещества потребители малой дозы сталкиваются с непропорциональным многолетним заключением, а принятие закона создаст почву для сбалансированной наркополитики. Он однако отметил, что декриминализации или легализации преступлений, связанных с наркотиками, не произойдет. Изменения также не затронут квалификацию по сбыту наркотиков.



Законопроект будет обнародован после регистрации в Бюро парламента.



Напомним, что работа над проектом шла с 2017 года. Инициаторами законопроекта выступили Теа Цулукиани, Давит Сергеенко, Димитри Хундадзе, Владимер Кахадзе и Алуда Гудушаури.



В 2019 году Конституционный суд Грузии вынес решение, согласно которому административное заключение и лишение свободы за изготовление наркотических веществ для личного пользования противоречит конституции страны. Однако, решение коснулось лишь определенных веществ, в том числе марихуаны (канабиса).



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