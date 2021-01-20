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В Зугдиди гражданские активисты устроили акцию протеста


20.01.2021   18:09


"Украденные выборы не сойдут вам с рук" - гражданские активисты провели немногочисленную акцию протеста в Зугдиди в знак несогласия с опубликованными ЦИК результатами парламентских выборов в Грузии.

По словам представителей неправительственных организаций, эта передвижная палатка будет появляться не только в разных районах Зугдиди, но и в других городах Грузии.

"Это передвижная палатка, которая, образно говоря, завтра, через две недели или через месяц может появиться, например, в Поти, Абаше или Кутаиси и так далее. И все люди, которыми движет чувство протеста, могут прийти к палатке", - рассказал активист Ираклий Кварацхелия.

На месте акции была мобилизована полиция. Ее вмешательство потребовалось после того, как активисты попытались наклеить стикеры на здание региональной администрации. В противостоянии полиции одному из участников акции стало плохо и пришлось вызвать врача.


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