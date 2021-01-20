

Джо Байден принял присягу и стал 46-ым президентом США

20.01.2021 20:53





Джо Байден принял присягу и стал 46-ым президентом Соединенных Штатов Америки на официальной церемонии в Вашингтоне.



Байдена привел к присяге председатель Верховного суда Джон Робертс. Перед этим была произнесена молитва, а известная певица Леди Гага исполнила государственный гимн США.



Байден произносит свою инаугурационную речь, которая, как ожидается, продлится около 20 минут.



Дональд Трамп не присутствовал на церемонии. Он уже покинул Белый дом и направился в резиденцию во Флориде. Вместо него присутствует вице-президент Майк Пенс.



Из-за пандемии коронавируса и повышенных мер безопасности церемония не была похожа ни на одну предыдущую в американской истории.



Более 25 000 военнослужащих Национальной гвардии находятся в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность инаугурации и столица фактически заблокирована. Мероприятия были усилены из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января.



Команда Байдена призвала людей оставаться дома, и 200 000 билетов, которые обычно продаются на инаугурацию, сократили до 1000 только для членов Конгресса, бывших президентов и чиновников.



На Национальной аллее в Вашингтоне, где размещены Капитолий и наиболее известные достопримечательности США, несколько дней назад установили 200 000 флагов, символизирующие американцев, которые не смогут присутствовать на инаугурации.



Церемония завершится в полдень. Команда Байдена уже подготовила ряд указов, которые новый президент подпишет в первый день в должности.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





