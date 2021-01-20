

Гия Хухашвили: Алеко Элисашвили роет себе могилу!

20.01.2021 21:48





Поведение Алеко Элисашвили не садится не только в политическую, но и личностную логику. С одной стороны, кривляется, с другой стороны факт, что он очень хочет войти в парламент. Как будто это тот случай, когда он коллективно хочет лишиться девственности и очень злится, когда ему в этом отказывают – об этом «Интерпрессньюс» эксперт Гия Хухашвили заявил при разговоре о факте противостояния Алеко Элисашвили и Мамуки Хазарадзе.



Как отмечает Хухашвили, Элисашвили «ведет себя как ребенок и роет себе могилу».



«Несмотря на то, что его аргументы иногда звучат логично и даже приемлемо, его поведение выходит за рамки всякого достоинства, и он ведет себя как абсолютно потерявший достоинство субъект. Несмотря на то, что многие политики в истории этой страны вели себя очень плохо, они хотя бы имитировали соблюдение каких-то правил игры, а он перешел через все красные линии, в первую очередь человеческие. Факт, что его действия и риторика направлены на то, чтобы «Грузинская мечта», как сам говорит их оппонент, очень хорошо бы себя чувствовала и находилась бы в максимальном комфорте. Не являются ли проблемой в этой стране отношения оппозиции? Имеется множество проблем, и он настолько впал в истерику по поводу второстепенной проблемы, чем фактически покрыл все государственные проблемы в то время, когда людей беспокоят совершенно другие проблемы. О чем он начинает говорить в это время? Это очень прискорбно, однако для меня удивительна реакция остальной оппозиции. Они также остаются в этой полемике.



Если Алеко Элисашвили хочет войти, пусть войдет, ну мечтает он все же о коллективном вхождении, если хочет войти, пусть войдет и несет на себе этот груз. Он же думает, что он прав? Да, пожалуйста, пусть примет это решение. У других партий имеется другая тактика и стратегия, может ошибочная, но пусть он оставит их в покое. Другие тоже пусть перестанут сидеть с Алеко Элисашвили в студиях и прекратят с ним полемику. Они же этим выполняют работу властей? Когда оппозиция этого не понимает, как мне прокомментировать?» - заявил Хухашвили.



Напомним, что вчера в эфире «Рустави-2» Мамука Хазарадзе словесно противостоял Алеко Элисашвили и назвал его лжецом и авантюристом. Хазарадзе обратился к Элисашвили, чтобы тот близко не подходил к оппозиции и заявил, что с такими людьми, как он, он даже не пожмет руку.





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