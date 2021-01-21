

ВОЗ: Не нужно паниковать, вакцину от коронавируса получат все

21.01.2021 11:50





Не нужно паниковать, все, кто хочет получить вакцину от коронавируса, получат ее, - об этом заявила заместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао.



По ее словам, организация много работает для того, чтобы вакцину получили все страны.



«Мы очень много работали для обеспечения того, чтобы все страны, все люди имели доступ к этим вакцинам», - сказала Марианджела Симао.



По ее словам, программу вакцинации против Covid 19 начали до 50 стран, из которых 40 - государства с высоким уровнем доходов.



«Мы ожидаем, что первые дозы вакцины к концу февраля получат все страны», - сказала заместитель генерального директора ВОЗ.



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