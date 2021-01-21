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Майя Цкитишвили и Давид Залкалиани будут вице-премьерами
21.01.2021 11:56
Майя Цкитишвили и Давид Залкалиани будут вице-премьерами. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Цкитишвили и раньше занимала этот пост в правительстве, а Залкалиани сменил Тею Цулукиани, которая в настоящее время является членом парламента.
Георгий Гахария пожелал Майе Цкитишвили и Давиду Залкалиани успехов.
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