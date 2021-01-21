

Георгий Гахария поздравил Джо Байдена с инаугурацией

21.01.2021 11:57





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравляет Джо Байдена с инаугурацией на посту президента США.



Как отметил Георгий Гахария на своей официальной странице в Twitter, Грузия с нетерпением ждет следующего этапа укрепления сотрудничества.



«Я поздравляю Джо Байдена с 46-м президентством Соединенных Штатов Америки. Мы благодарны за вашу ведущую роль в стратегическом партнерстве США и Грузии на протяжении многих лет. Мы с нетерпением ждем следующего этапа укрепления сотрудничества и защиты демократии и свободы в мире», — отметил Георгий Гахария.



Джо Байден был приведен к присяге в качестве президента и официально стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки.





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