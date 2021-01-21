

Премьер: Мы завезем в Грузию только ту вакцину, которая будет авторизирована ВОЗ

21.01.2021 12:22





Сегодня на заседании правительства кабинет министров обсудит и утвердит национальный план, необходимый для внедрения вакцинации. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства.



По его словам, сегодня Грузия технически готова к получению любой авторизированной вакцины.



«Как известно, эта рабочая группа была создана 15 декабря, в ее работе приняли участие все заинтересованные стороны, эксперты, наши международные партнеры, специалисты области, эпидемиологи, врачи, Народный защитник. Сегодня нам необходимо рассмотреть и утвердить этот план, основной целью которого в целом является вакцинация как минимум, 60% наших граждан к концу 2021 года. Однако наряду с этой основной целью, большое значение имела техническая часть этого плана, включая поэтапность и те целевые группы, которые должны быть вакцинированы поэтапно. На первом этапе будут привиты целевые группы, которые подвержены наибольшему риску, это будут медицинские работники, бенефициары учреждений длительного ухода, наши пожилые граждане старше 75 лет, а затем все наши сограждане от 60 до 75 лет. Разработка этого плана имеет огромное значение. Как вы знаете, Грузия вместе с нашими европейскими партнерами является участником платформы «Ковакс», которая подразумевает поставку вакцины в страну. Примерно 5-6 месяцев назад Грузия уже объявила о своей цели на этой платформе – чтобы в ближайший период в страну было поставлено 1.5 млн вакцины. Мы также перечислили этот финансовый ресурс. Основная задача сейчас - готовность системы здравоохранения на техническом уровне к проведению вакцинации этого объема в течение года. Сегодня Грузия технически готова принять любую авторизированную вакцину», - отметил Гахария.



По его словам, сегодня Грузия фактически готова к началу вакцинации в ближайший период.



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