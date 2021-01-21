

Правительство Грузии утвердило национальный план по внедрению вакцины против COVID-19

21.01.2021 12:39





Правительство Грузии утвердило национальный план по внедрению вакцины против COVID-19. Об этом на брифинге заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.



«Сегодня мы приняли важное решение, Минздрав представил правительству национальный план вакцинации от COVID-19 и, соответственно, утвердил его.



Тамар Габуния сделает детальную презентацию, какие важные моменты пункты содержит план. Соответственно, для широкой общественности станет известно, каково наше видение и как вакцина будет закуплена, а также какие вакцины будут выбраны и импортированы в Грузию», — заявила Екатерина Тикарадзе.



Что касается национального плана по внедрению вакцины, то премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на сегодняшнем заседании правительства, что согласно плану, до конца 2021 года в Грузии должны пройти вакцинацию не менее 60 процентов граждан. По его словам, в стране вакцинацию пройдут те целевые группы, которые подвержены наибольшему риску.





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