

Гахария: Решение ЕСПЧ по делу «Грузия против России» должно стать новым этапом в борьбе за деоккупацию страны

21.01.2021 13:08





Сегодня для Грузии важнейший день. Сегодня впервые Международный суд даст оценку российско-грузинской войне 2008 года. Это должно стать новым этапом в борьбе за деоккупацию страны, - заявил премьер-министр Георгий Гахария в начале заседания правительства, откликнувшись на ожидаемое решение Страсбургского суда по российско-грузинской войне, которое станет известно сегодня.



«Это решение станет результатом 12-летнего труда наших граждан, сотрудников Министерства юстиции, специалистов, и, разумеется, мы все уверены, что это будет справедливое решение. Мы должны понимать, что помимо компенсации нашим пострадавшим гражданам, это, разумеется, в основном будет основой для дальнейшей защиты их интересов на международном уровне. Кроме того, разумеется, это решение налагает дополнительные обязательства на нас как на правительство, и мы все должны хорошо понимать, что в ближайший период мы должны предпринять конкретные шаги посредством межведомственной скоординированной работы в направлении деоккупации страны, и в этой части у нас есть конкретный план, которому мы следуем и с которым мы ознакомим общественность в ближайший период. Хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня важнейший день в новейший период Грузии, сегодня Международным судом впервые будет дана оценка российско-грузинской войне 2008 года, и это должно стать новым этапом новым этапом в борьбе за деоккупацию страны», - заявил премьер.



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