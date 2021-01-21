

Премьер Грузии: наша цель — вакцинировать минимум 60% населения до конца 2021 года

21.01.2021 13:29





Целью правительства Грузии является вакцинация минимум 60 процентов населения страны до конца 2021 года. Об этом премьер-министр Гиорги Гахария заявил на брифинге 21 января.



«Хочу подчеркнуть, что на первом этапе вакцину получат целевые группы, находящиеся под самым большим риском. Это медики, бенефициары домов престарелых, граждане старше 75 лет и далее граждане в возрасте от 65 до 75 лет», — заявил Гахария.



Он также упомянул платформу «Ковакс», которая должна предоставить вакцину Грузии. Платформа курируется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).



«5-6 месяцев назад Грузия уже заявила о своей цели получить полтора миллиона доз вакцины. Мы уже перечислили денежные средства. Теперь главная цель — готовность системы здравоохранения для вакцинации в таком масштабе в течение одного года», — отметил Гахария.



По заверению премьера, уже сегодня Грузия готова принять любую авторизованную вакцину и продолжает переговоры с компаниями-производителями.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





