

Грузию в рамках регионального турне посетит глава МИД Ирана

21.01.2021 14:09





Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит на следующей неделе Грузию, Армению, Азербайджан и Россию. Об этом сообщили иранские СМИ.



Информацию о запланированном визите иранского дипломата подтвердили в МИД Грузии. В ведомстве заявили «Эху Кавказа», что детали визита согласовываются по дипломатическим каналам.



Глава иранского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым 26 января. Об этом ранее рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова.



«Предполагается продолжить обмен мнениями по ряду международных вопросов, включая обстановку вокруг Нагорного Карабаха, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел в Сирии, Афганистане, зоне Персидского залива», – сказала она.



Мохаммад Джавад Зариф обсудил детали регионального турне и с главой МИД Турции.



«У меня состоялся хороший телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Чавушоглу. Я намерен посетить страны, которые могут работать вместе, чтобы помочь преодолеть карабахский кризис и установить мир и стабильность в регионе», - сказал он.



Накануне замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев в интервью «Российской газете» заявил, что Россия, Иран, Турция и Грузия смогут воспользоваться транзитными коммуникациями, которые будут созданы в рамках урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.



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