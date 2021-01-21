

Какие группы будут вакцинированы в Грузии в первую очередь?

21.01.2021 14:36





Для достижения цели вакцинации, в 2021 году стране потребуется примерно 3 979 300 доз вакцины, с учетом запланированных потерь для иммунизации. Об этом говорится в национальном плане внедрения вакцины против COVID-19 в Грузии. Согласно плану, расчеты и коэффициент охвата рассчитаны для населения 18+, поскольку доступные в настоящее время вакцины предусмотрены только для населения 18+.



Приоритетные группы (высокого риска) и последовательность следующие: работники сектора здравоохранения, целевая группа населения 71 415 человек, целевой охват группы — 65%, контингент подлежащий вакцинации — 46 420 человек.



Бенефициары и персонал учреждений длительного ухода — 2600 человек, целевая группа — 65%, общее количество подлежащих вакцинации людей — 1560 человек.



Лица в возрасте 75 лет, целевое население — 226,8 тыс., целевой охват группы — 60%, общее количество подлежащих вакцинации людей — 136,080 человек.



Лица в возрасте 65-74 лет — целевое население — 329 183, охват целевой группы — 60%, общее количество подлежащих вакцинации людей — 197 510 человек.



Поставщики эссенциальных (основных) сервисов — целевое население 180 373 человека, целевой охват группы -60%, общее количество подлежащих вакцинации людей — 108 224 человека.



Лица в возрасте 55-64 лет — целевое население 478 400 человек, охват целевой группы — 60%, общее количество подлежащих вакцинации людей — 287 040 человек.



Лица с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 54 лет — целевое население — 89 400 человек, охват целевой группы — 60%, общее количество подлежащих вакцинации людей — 53 640 человек.



Число остальных групп населения, которые подлежат вакцинации, составляет 1 434 567 человек, целевая группа — 60%, численность — 860 740 человек.



Всего речь идет о 1 691 214 человек, что составляет 60% населения.





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