

На этапе вакцинации от коронавируса будут задействованы мобильыне бригады

21.01.2021 14:38





По словам замминистра здравоохранения Тамар Габуния, на этапе вакцинации от коронавируса в Грузии планируется мобилизация мобильных бригад.



По её словам, после второго квартала, когда в стране ожидается начало массовой вакцинации, будет рассмотрен вопрос о создании центров вакцинации.



«Мы думаем о мобилизации мобильных бригад. Мобильные бригады будут необходимы для вакцинации бенефициаров, находящихся в учреждениях длительного ухода, а когда мы перейдем на широкомасштабный охват, тогда мы будем говорить о вакцинации на районном и сельском уровнях, здесь нам также потребуются мобильные бригады.



Существует мировой опыт создания центров массовой вакцинации, эта опция также рассматривается в нашем плане, это будет на том этапе, когда мы начнем массовую вакцинацию, после второго квартала, когда будут привиты приоритетные группы и в режиме вакцины от 2 до 8 градусов у нас будет возможность расширенного охвата.



В плане подробно рассмотрено, какие ресурсы необходимы, сколько человек в каждой бригаде смогут провести вакцинацию в течение дня. Программа вакцинации будет очень интенсивной, и ресурс иммунизации, которыми страна располагает сегодня для администрирования других вакцин, должен быть увеличен в четыре раза», — заявила Габуния.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





