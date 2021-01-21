

ЕСПЧ удовлетворил 6 из 8 предъявленных Грузией России обвинений

21.01.2021 15:38





По данным Министерства юстиции Грузии, Страсбургский суд согласился с требованием Грузии о том, что Россия нарушила несколько статей Европейской конвенции о правах человека во время войны в августе 2008 года.



По данным министерства:



Признание этих нарушений Большой палатой подтверждает, что Россия провела этническую чистку грузин во время войны августа 2008 года.

Суд разделил позицию Грузии и признал ответственность России за пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с грузинскими военнопленными и гражданскими лицами.

Суд разделил позицию Грузии и признал ответственность России за нарушение свободы и безопасности гражданского населения.

Суд разделил позицию Грузии и установил ответственность России за то, что она не расследует убийства граждан Грузии во время войны.

В контексте межгосударственного спора по поводу августовской войны Грузия обвиняет Россию в нарушении статьи №8 Европейской конвенции, в частности, Грузия считает, что Россия нарушила следующие статьи Европейской конвенции во время войны и последующей оккупации:



Право на жизнь (статья №2);

Запрещение пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (статья 3);

Право на свободу и безопасность (статья №5);

Право на защиту частной и семейной жизни (статья №8);

Право на эффективное средство правовой защиты (статья №13);

Защита собственности (статья 1 Протокола № 1);

Право на образование (статья 2 Протокола № 1);

Право на свободу передвижения (статья 2 Протокола №4).



Грузия подала иск против России по августовскому военному делу в Европейский суд по правам человека 11 августа 2008 года, суд признал жалобу приемлемой 13 декабря 2011 года, а 3 апреля 2012 года дело было отправлено на рассмотрение в Большую палату.



С 6 по 17 июня 2016 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге заслушал в общей сложности 33 свидетеля (свидетели вызывались как Грузией, так и Россией, а также по инициативе суда). С момента начала рассмотрения дела по существу — с 8 октября 2013 года — до настоящего времени были изучены множество документов/доказательств из различных источников. В результате оценки их качества было отобрано и передано в Страсбургский суд Грузией в разное время до 700 доказательств (включая видео и фотографии, данные радаров, отчеты экспертов, записи с камер наблюдения, записи взрывов, показания свидетелей, спутниковые снимки, медиа материалы, отчеты международных организаций, телефонные записи, отчеты о разминировании.



Последнее устное слушание в Большой палате Европейского суда состоялось 23 мая 2018 года.



«Грузия против России» — Дело №1



Дело об августовской войне — второй межгосударственный спор между Грузией и Россией в Страсбургском суде. Первый спор о массовой депортации граждан Грузии из России в 2006 году закончился победой Грузии, хотя Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу Грузии, Россия еще не выплатила компенсацию. Война между Россией и Грузией также расследуется Международным уголовным судом в Гааге.



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