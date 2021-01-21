

Зурабишвили: Впервые в истории Грузия юридически признана жертвой войны

21.01.2021 16:08





Президент Грузии Саломе Зурабишвили называет решение Страсбургского суда по делу о войне 2008 года историческим.



Саломе Зурабишвили благодарит министерство юстиции и Тею Цулукиани. По словам Зурабишвили, именно они внесли большой вклад в эту победу.



«Сегодня очень символичный день, который я встречаю здесь, в Брюсселе, где проходят встречи на очень высоком уровне. Очень важно, что именно сегодня Страсбург принял это историческое решение.



Это исторически, и ничего не происходит случайно, это происходит через 100 лет после нашей оккупации, через 30 лет после восстановления независимости, через 12 лет после войны 2008 года.



Это очень важно, потому что впервые в истории и впервые в истории других стран происходит так, что Грузия юридически оправдана, государство признано жертвой этой войны, это большое достижение для нашей страны, нашего общества, нашей истории и будущего. Это та основа, на которой мы должны строить наше будущее и наше единство.



Хочу в частности сказать большое спасибо министерству юстиции и Тее Цулукиани, потому что они внесли большой вклад в эту победу, которая, я еще раз скажу, является победой всей Грузии, но мы должны уметь и благодарить», — заявила Саломе Зурабишвили.



Страсбургский суд вынес решение по делу о войне 2008 года. По информации министерства юстиции Грузии, Европейский суд по правам человека согласился с требованием Грузии, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции о правах человека во время войны в августе 2008 года.



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