

Глава МИД Ирана намерен посетить Грузию

21.01.2021 16:55





Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит с визитом Грузию, Азербайджан, Армению и Россию. Заявление министра приводит иранское агентство «Mehrnews».



По словам главы МИД Ирана на данный момент ведутся переговоры и с представителями Турции.

«Мы также ведем переговоры с Турцией. Вчера вечером у меня был телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу», — добавил он.



«Я намерен поехать в страны, которые могут работать вместе, чтобы помочь урегулированию нагорно-карабахского кризиса и созданию ситуации мира и стабильности в регионе», — отметил министр иностранных дел Ирана.



В МИД Грузии Netgazeti сообщили, что Зариф «запланировал региональный тур и в рамках этого тура посетит Грузию».



«Детали визита прорабатываются по дипломатическим каналам», — сказали в ведомстве.



Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила, что встреча Джавада Зарифа со своим российским коллегой Сергеем Лавровым запланирована на 26 января. Она также отметила, что они обменяются мнениями по таким вопросам, как ситуация в Нагорном Карабахе и Договоре о нераспространении ядерного оружия (СВПД), а также ситуация в Сирии, Афганистане и Персидском заливе.

После договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе Иран упоминался в контексте «Шести платформ», идею о которой выдвинул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



Он заявил, что видит на Южном Кавказе возможность создания «платформы шести», которая будет иметь важное значение для развития региона. Эрдоган рассматривает Турцию, Россию, Иран, Армению, Азербайджан и Грузию в качестве потенциальных участников платформы.



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