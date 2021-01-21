

ЕСПЧ установил, что Россия осуществила этническую чистку грузин – глава Минюста Грузии

21.01.2021 17:16





Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин. Об этом заявил министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе, комментируя решение ЕСПЧ по делу «Грузия против России (II)».



По его словам, суд также подтвердил, что Россия осуществляла эффективный контроль над Цхинвальским регионом и Абхазией, поэтому на неё ложится ответственность за нарушение прав граждан Грузии.



«Суд подтвердил, что Абхазия и Цхинвальский регион – неотъемлемые части Грузии и оккупированы Россией», – сказал Лорткипанидзе.



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