

Президент и премьер Грузии считают решение ЕСПЧ историческим

21.01.2021 17:17





Президент Грузии Саломе Зурабишвили называет решение Страсбургского суда по делу о войне 2008 года историческим. Она благодарит министерство юстиции и экс-главу ведомства Тею Цулукиани. По словам Зурабишвили, именно они внесли большой вклад в победу Грузии.



«Впервые в истории и впервые в истории других стран происходит так, что Грузия юридически оправдана, государство признано жертвой этой войны, это большое достижение для нашей страны, нашего общества, нашей истории и будущего. Это та основа, на которой мы должны строить наше будущее и наше единство», – заявила Зурабишвили, которая находится с рабочим визитом в Брюсселе.



Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал решение суда в Facebook-аккаунте.



«Самый важный день в новейшей истории Грузии! Тяжба «Грузия против России» завершилась в Европейском суде по правам человека победой Грузии! Это общая победа!» – пишет Георгий Гахария.



Ранее грузинский премьер сказал, что решение ЕСПЧ «должно стать новым этапом в борьбе за деоккупацию Грузии».



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