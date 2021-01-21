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Президент и премьер Грузии считают решение ЕСПЧ историческим
21.01.2021 17:17
Президент Грузии Саломе Зурабишвили называет решение Страсбургского суда по делу о войне 2008 года историческим. Она благодарит министерство юстиции и экс-главу ведомства Тею Цулукиани. По словам Зурабишвили, именно они внесли большой вклад в победу Грузии.
«Впервые в истории и впервые в истории других стран происходит так, что Грузия юридически оправдана, государство признано жертвой этой войны, это большое достижение для нашей страны, нашего общества, нашей истории и будущего. Это та основа, на которой мы должны строить наше будущее и наше единство», – заявила Зурабишвили, которая находится с рабочим визитом в Брюсселе.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал решение суда в Facebook-аккаунте.
«Самый важный день в новейшей истории Грузии! Тяжба «Грузия против России» завершилась в Европейском суде по правам человека победой Грузии! Это общая победа!» – пишет Георгий Гахария.
Ранее грузинский премьер сказал, что решение ЕСПЧ «должно стать новым этапом в борьбе за деоккупацию Грузии».
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