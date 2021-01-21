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Гварамия: Завершилось главное дело в нашей жизни
21.01.2021 17:29
Бывший министр юстиции Грузии и нынешний учредитель телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия прокомментировал победу Грузии спустя 12 лет в Европейском суде по правам человека по делу о войне 2008 года. Он поздравил с этим событием своего бывшего заместителя Тину Бурджалиани.
«Тина Бурджалиани, главное дело в нашей жизни завершилось. Теперь мы можем дожидаться, когда наши внуки расскажут об этом детям. Поздравляю! Главной, конечно же, была ты. И я тоже, твой министр», - написал Гварамия.
Напомним, Грузия выиграла иск против России по делу о войне 2008 года. Грузия подала иск в Страсбургский суд 11 августа 2008 года, в котором обвиняла Россию в нарушении восьми статей Европейской конвенции о правах человека.
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