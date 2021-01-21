

Лорткипанидзе: Европейский суд разделил аргументы Грузии относительно этнической чистки

21.01.2021 17:46





Постановление Страсбургского суда «Грузия против России» установило, что Россия нарушила и нарушила ряд статей Конвенции во время войны 2008 года, это решение приняла Большая палата суда в составе 17 судей. Установлено, что Россия осуществляла эффективный контроль над Цхинвальским регионом и Абхазией. Исходя из этого, она будет нести ответственность за нарушение прав населения Грузии, — заявил на сегодняшнем брифинге министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе.



Как отметил Гоча Лорткипанидзе, суд подтвердил требование Грузии о том, что Цхинвальский регион и Абхазия являются неотъемлемой частью Грузии и оккупированы Россией.



«В то же время, что очень важно, суд постановил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин. Что касается непосредственно обсуждений, то в связи с нарушением определенных статей Россия нарушила следующие права: запрет пыток. Страсбургский суд разделил позицию Грузии и признал ответственность России за пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с грузинскими военнопленными и гражданскими лицами. В частности, суд посчитал установленным, что Россия несет ответственность как за пытки грузинских военнопленных, так и за задержание около 160 мирных жителей, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение в изоляторе Цхинвали», — заявил Лорткипанидзе.



По его словам, Европейский суд разделил аргументы Грузии относительно этнической чистки, проведенной Россией, и постановил, что Россия несет ответственность за умышленные поджоги, грабежи и разрушение грузинских деревень в Цхинвальском регионе и прилегающих к нему территориях.



«Что касается компенсации ущерба, то в соответствии со сложившейся практикой вопрос о справедливом удовлетворении за нарушение Россией Европейской конвенции и возмещении ущерба будет решаться в рамках отдельной процедуры, и у сторон есть один год для представления своих позиций», — заявил Лорткипанидзе.



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