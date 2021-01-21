

Страсбургский суд: Ненадлежащее обращение в отношении грузинских пленных должно быть воспринято как акт пытки

21.01.2021 18:15





Суд постановил, что ненадлежащее обращение с грузинскими пленными, в соответствии с разъяснением статьи 3 конвенции должно быть воспринято как акт пытки, - об этом говорится в пресс-релизе, распространенном Страсбургским судом в связи с решением по делу «Грузия против России».



«Суд счел, что у него было достаточно доказательств для установления того, что грузинские пленные стали жертвами такого обращения со стороны югоосетинских сил, которые противоречат третьей статье конвенции. Несмотря на то, что непосредственное участие российских сил не было явно демонстрировано во всех случаях, тот факт, что военнопленные входили под юрисдикцию России, подразумевал, что эта последняя также была ответственна за действия Южной Осетии. Несмотря на то, что российские силы были на месте, они не предприняли мер против такого типа обращения.



Суд постановил, что ненадлежащее обращение в отношении грузинских пленных в соответствии с разъяснением статьи 3 конвенции должно быть воспринято как акт пытки. Особую серьезность таким действиям придает то, что они были направлены на военнопленных, которые в соответствии с международным гуманитарным правом, пользовались статусом особой защиты», - говорится в пресс-релизе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





