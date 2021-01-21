

Саакашвили: это вторая победа моего правительства, после моего ухода

21.01.2021 18:58





Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по российско-грузинской войне 2008 года это вторая победа его правительства, одержанная после его ухода с поста президента.



По словам Саакашвили, это решение определило историческую правду о том, что Грузия стала жертвой агрессии.



«Это вторая победа после ухода моего правительства, после моего ухода из правительства. Первую победу мы одержали при первом рассмотрении в Международном суде ООН в Гааге, который затем проиграли на втором из-за Цулукиани. Это вторая победа моего правительства, мы подали иск в Страсбурге. Несмотря на усилия Иванишвили и его банды предотвратить это, мы этого добились», — сказал Саакашвили.



Дело об августовской войне — второй межгосударственный спор между Грузией и Россией в Страсбургском суде. Первый спор о массовой депортации граждан Грузии из России в 2006 году закончился победой Грузии, хотя Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу Грузии, Россия еще не выплатила компенсацию. Война между Россией и Грузией также расследуется Международным уголовным судом в Гааге.



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