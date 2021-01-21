

В Грузии утвержден национальный план вакцинации населения от коронавируса

21.01.2021 18:59





В Грузии утвержден план вакцинации населения от коронавируса.



Национальный план представила сегодня, 21 января, заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. Согласно плану, до конца 2021 года 60% населения должны быть вакцинированы от коронавируса, а к 2022 году количество вакцинированных в Грузии составит 1,7 миллиона человек.



Минимальная стоимость плана — 64 миллиона лари, максимальная — 158 миллионов. Разница в бюджете связана с разницей в цене на вакцины. Грузия уже выплатила из бюджета 17 миллионов лари на закупку вакцины для 700 тысяч человек. Что касается остальных выплат, то, по словам Габуния, эта сумма на процесс вакцинации предусмотрена в кредитном соглашении Европейского инвестиционного банка.



Минздрав утверждает, что уже подписан контракт на 1,4 миллиона доз вакцины, которых хватит на вакцинацию 700 тысяч человек, вакцины будут поставляться поэтапно.



Что касается вакцины, необходимой для оставшихся 40% населения, заместитель министра здравоохранения говорит, что Грузия сможет получить вакцину не только через платформу Kovacs, но и в результате соглашений с международными или частными компаниями.



Кого вакцинируют на первом этапе?

Национальный план вакцинации начинается с распределения групп людей, которые должны быть вакцинированы на первом этапе. Группы делятся в зависимости от вакцины:



• Медицинский персонал — Согласно плану, группой самого высокого риска считаются медицинские работники. Тамар Габуния говорит, что эта группа включает 71 тысячу человек. Правительство планирует вакцинировать 45% из них на первом этапе (46 тысяч человек). По оценке правительства, это должно произойти в первом квартале этого года.



• Учреждения длительного ухода — после группы медицинских работников в плане следуют получатели помощи и персонал учреждений длительного ухода. Сюда входят дома престарелых, пансионаты, центры психического здоровья и др. По словам Габуния, этих людей мало, всего 2,600 человек. На первом этапе планируется вакцинация 60% из них.



• Возрастные группы и поставщики основных услуг — после двух предыдущих групп правительство планирует вакцинировать представителей двух возрастных групп — людей старше 75 лет и людей в возрасте от 65 до 74 лет. На этом этапе также предусмотрены лица, ответственные за предоставление стратегически важных услуг и бесперебойную работу. А именно полиция, армия и другие стратегические службы. Как отметила Тамар Габуния, к этой группе относятся 180 тысяч человек, и на первом этапе 108 тысяч должны быть вакцинированы.



• Другие возрастные группы и люди с хроническими заболеваниями — затем идет еще одна группа относительно более низкого риска — в возрастной группе 55-64 года. Также люди с хроническими заболеваниями, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, респираторные заболевания и т.д.



Больницы, центры иммунизации, мобильные бригады — кто должен вакцинировать население?

На данный момент в Грузии рассматривают только три вакцины -Pfizer, Moderna и Astrazeneca. Все три имеют соответствующее разрешение, но на первом этапе в стране будет внедрена вакцина Pfizer, а затем вакцина Astrazeneka. Для вакцины Pfizer нужен специальный холодильник, который будет работать при -80 градусах, для «Moderna» при -20, а для «Astrazeneca» при -2/-8 градусах.



Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния говорит, что страна может импортировать все три вида вакцин, однако холодильники, необходимые для «Pfizer», есть только в трех крупных городах.



Кроме того, Минздрав прогнозирует увеличение количества разрешенных вакцин во втором и третьем кварталах 2021 года, поскольку ряд вакцин находится на завершающей стадии исследований, а некоторые из них уже готовятся к получению разрешения.



По данным министерства, они работают не только через платформу Ковач [механизм, созданный Всемирной организацией здравоохранения для справедливого распределения вакцин между странами]. По словам Габуния, вакцина Pfizer будет использоваться в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Как только страна получит вакцину степени -2 / -8 (Astrazeneca), масштаб вакцинации будет расширен за счет включения сети плановой иммунизации, которая будет создана как на региональном, так и на районном уровнях.



По ее словам, правительство также рассматривает подключение мобильных бригад. Мобильные бригады потребуются для эвакуации пациентов из учреждений длительного ухода. Мобильные бригады также могут использоваться для эвакуации жителей села.



Мониторинг безопасности и общение с медиа

На презентации национального плана также было объявлено, что безопасность вакцины будет контролироваться, как только в Грузии начнется процесс вакцинации. Уже существует международное руководство, в котором перечислены побочные эффекты вакцины.



Грузия также будет нести ответственность за информирование международного сообщества о результатах мониторинга.

Кроме того, следует создать информационный модуль, который также предусматривает возможность регистрации — «чтобы целевые группы были зарегистрированы и имели точную информацию о том, кто будет вовлечен в процесс вакцинации».



«Движение против вакцин очень активно, так было всегда и особенно сейчас, также идет распространение дезинформации. Вот почему сотрудничество с СМИ и их роль важна в реализации плана, и мы думаем, что сможем очень активно сотрудничать в краткосрочной перспективе», — сказала Тамар Габуния.



По словам замминистра здравоохранения, Грузия готова к вакцинации с точки зрения технической инфраструктуры. Кроме того, разработан план, подписан контракт по вакцинации 700 тысяч человек (1,4 миллиона доз вакцины), обучен ряд специалистов, имеются необходимые технологические ресурсы.



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