

Шарль Мишель: Мы продолжаем поддерживать Грузию в преодолении пандемии

21.01.2021 19:00





Президент Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал результаты встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



Как пишет Шарль Мишель на своей странице в Twitter, Евросоюз продолжает поддерживать Грузию в вопросах пандемии.



«Мы по-прежнему поддерживаем Грузию в преодолении пандемии, её последствий и углубления реформ. Давайте еще больше укрепим наше партнерство. Поддержка ЕС территориальной целостности Грузии непоколебима», — написал президент Европейского совета.



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