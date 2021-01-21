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Шарль Мишель: Мы продолжаем поддерживать Грузию в преодолении пандемии
21.01.2021 19:00
Президент Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал результаты встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Как пишет Шарль Мишель на своей странице в Twitter, Евросоюз продолжает поддерживать Грузию в вопросах пандемии.
«Мы по-прежнему поддерживаем Грузию в преодолении пандемии, её последствий и углубления реформ. Давайте еще больше укрепим наше партнерство. Поддержка ЕС территориальной целостности Грузии непоколебима», — написал президент Европейского совета.
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