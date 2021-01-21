Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Шарль Мишель: Мы продолжаем поддерживать Грузию в преодолении пандемии


21.01.2021   19:00


Президент Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал результаты встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Как пишет Шарль Мишель на своей странице в Twitter, Евросоюз продолжает поддерживать Грузию в вопросах пандемии.

«Мы по-прежнему поддерживаем Грузию в преодолении пандемии, её последствий и углубления реформ. Давайте еще больше укрепим наше партнерство. Поддержка ЕС территориальной целостности Грузии непоколебима», — написал президент Европейского совета.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна