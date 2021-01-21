

Залкалиани: Решение Страсбургского суда - историческая победа грузинского государства

21.01.2021 19:00





По словам министра иностранных дел Давида Залкалиани, решение Европейского суда по правам человека является беспрецедентной, исторической, международной победой грузинского государства, которая однозначно юридически доказала ответственность Российской Федерации в нарушении международного права и фундаментальных прав человека во время российско-грузинской войны в августе 2008 года и последующем периоде.



«Согласно принятому решению Страсбургский суд однозначно выявил оккупацию Россией и эффективный контроль над территориями Грузии, нарушение соглашения о прекращении огня от августа 2008 года и ответственности России за нарушение права сотен тысяч вынужденно перемещенных лиц и беженцев на возвращение в свои дома.



Кроме того, важным признанием и достижением является то, конфликт в августе 2008 года происходил между Россией и Грузией.



Мы убеждены, что это беспрецедентное решение создаст серьезную основу для деоккупации территорий Грузии и дальнейших правовых и дипломатических усилий для защиты, людей, пострадавших в результате российско-грузинского конфликта, нашей страны», — заявил Давид Залкалиани.



Страсбургский суд вынес решение по делу о войне 2008 года. По информации министерства юстиции Грузии, Европейский суд по правам человека согласился с требованием Грузии, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции о правах человека во время войны в августе 2008 года.



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