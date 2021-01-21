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Зурабишвили ждёт от ЕС «солидарного решения» по вакцине от COVID-19
21.01.2021 20:03
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Брюсселе на встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем обсудила борьбу с COVID-19. Она сказала, что ждёт от ЕС «солидарного решения» по вакцине.
Как сообщает пресс-служба президента Грузии, Мишель заявил, что просьба Зурабишвили принята и он попытается вместе со своими коллегами принять соответствующее решение. Ранее 13 стран ЕС обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.
Президент Зурабишвили в ходе беседы также отметила важность принятого в четверг Европейским судом по правам человека решения по делу «Грузия против России», касающегося военных событий в августе 2008 года. Она призвала Евросоюз дать свою оценку решению европейского суда, – сообщает пресс-служба.
суверенитета Грузии. На встрече также обсуждались конкретные шаги по сближению между Грузией и Евросоюзом.
Зурабишвили пригласила Мишеля в Грузию, он с благодарностью принял это приглашение, сообщила пресс-служба президента Грузии.
В рамках визита в Брюссель Зурабишвили также встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие в заседании комиссии НАТО-Грузия.
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