

Президент Грузии просит ЕС активнее участвовать в урегулировании в Закавказье

21.01.2021 20:22





Президент Грузии Саломе Зурабишвили ожидает, что Евросоюз усилит свое участие в урегулировании региональных конфликтов, в частности, в Закавказье.



Как сообщает администрация грузинского президента, вопросы, касающиеся урегулирования конфликтов, Зурабишвили обсудила в четверг в Брюсселе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.



"Президент Грузии в ходе встречи поставила вопрос еще большего участия ЕС в вопросе урегулирования конфликтов", - отмечают в администрации.



В сообщении говорится, что Боррель на встрече "в очередной раз подтвердил твердую поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Грузии".



Как сказано в сообщении, на встрече была подчеркнута важность работы в Грузии миссии наблюдателей Евросоюза, а также международных женевских дискуссий по Закавказью.





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