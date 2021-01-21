

Гарибашвили: Этот день особенно важен для наших военных

21.01.2021 21:59





Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили откликнулся на сегодняшнее решение Европейского суда по правам человека в Страсбурге.



По его словам, этот день особенно важен для грузинских военных, которые пожертвовали собой ради территориальной целостности страны.



,,Поздравляю! Сегодня поистине день исторической победы нашей страны. Мы последовательно, юридическим путем выиграли спор с Россией в международном суде и еще раз было доказано агрессивное лицо России, которая фундаментально нарушает права человека и осуществляет этнические чистки на оккупированных территориях.



Этот день важен для каждого гражданина и особенно для наших военных, которые пожертвовали собой в этой войне ради территориальной целостности страны.



Уверен, что с помощью этого прецедента и последовательной политики мы обязательно в итоге победим и мирным путем восстановим целостность нашей страны», - заявил Ираклий Гарибашвили.



Для справки, Грузия выиграла иск по делу «Грузия против России» в Европейском суде по правам человека.



Грузия подала иск в августе 2008 года, утверждая, что Россия нарушила 8 статей Конвенции по правам человека.



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