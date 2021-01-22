

Европарламент принял резолюцию в связи с арестом Алексея Навального

22.01.2021 10:52





Европарламент принял резолюцию в связи с арестом оппозиционного политика Алексея Навального, в которой поддерживает введение санкций в отношении России. Документ поддержал 581 депутат, против были 50, воздержались - 44.



В документе депутаты Европарламента осуждают поведение России, которое они считают недопустимым для страны- члена Совета Европы и ОБСЕ. Они призывают обе организации принять соответствующие меры для оценки нарушения обязательств, взятых Россией.



В отдельном пункте резолюции европарламентарии призывают Комитет министров и государства-члены Совета Европы использовать полномочия, предусмотренные в статье 46 (4) Европейской конвенции о правах человека, чтобы начать процедуру наказания России в Европейском суде по правам человека.



Кроме того, депутаты Европарламента призвали ЕС и его государства-члены критически пересмотреть сотрудничество с Россией на различных внешнеполитических платформах. В частности, они требуют немедленно остановить строительство газопровода «Северный поток-2».



Отдельный пункт призывает Совет ЕС ввести санкции в отношении российских олигархов, связанных с ближайшим окружением президента России Владимира Путина, а также российских пропагандистов, которые владеют активами в ЕС и свободой передвижения там. Европарламент также призывает к существенному ужесточению ограничительных мер в отношении России, в том числе путем введения санкций для физических и юридических лиц, принимавших участие в решении о задержании Алексея Навального.



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