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Залкалиани: Решение Страсбургского суда - историческая победа грузинского государства
22.01.2021 10:57
По словам министра иностранных дел Давида Залкалиани, решение Европейского суда по правам человека является беспрецедентной, исторической, международной победой грузинского государства, которая однозначно юридически доказала ответственность Российской Федерации в нарушении международного права и фундаментальных прав человека во время российско-грузинской войны в августе 2008 года и последующем периоде.
«Согласно принятому решению Страсбургский суд однозначно выявил оккупацию Россией и эффективный контроль над территориями Грузии, нарушение соглашения о прекращении огня от августа 2008 года и ответственности России за нарушение права сотен тысяч вынужденно перемещенных лиц и беженцев на возвращение в свои дома.
Кроме того, важным признанием и достижением является то, конфликт в августе 2008 года происходил между Россией и Грузией.
Мы убеждены, что это беспрецедентное решение создаст серьезную основу для деоккупации территорий Грузии и дальнейших правовых и дипломатических усилий для защиты, людей, пострадавших в результате российско-грузинского конфликта, нашей страны», — заявил Давид Залкалиани.
Страсбургский суд вынес решение по делу о войне 2008 года. По информации министерства юстиции Грузии, Европейский суд по правам человека согласился с требованием Грузии, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции о правах человека во время войны в августе 2008 года.
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