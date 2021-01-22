

Лидеры партии «Граждане» встречаются со спикером парламента

22.01.2021 12:21





Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили и его сопартиец Леван Иоселиани встречаются с председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе и председателем фракции «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе. Встреча проходит в законодательном органе, куда Элисашвили и Иоселиани пришли некоторое время назад.



Как заявил Элисашвили журналистам, на встрече с Талаквадзе и Мдинарадзе он выяснит, насколько готова правящая команда выполнить хотя бы три из четырех требований оппозиции. Т.е. речь идет об освобождении политзаключенных, изменении избирательной системы и администрации.



Как отметил Элисашвили, сегодня будет подготовительная встреча.



Напомним, вчера Элисашвили предложил встречу «Грузинской мечте». По его словам, он примет решение по поводу вхождения в парламент Грузии именно после того, как услышит, намерена ли правящая команда согласиться с предложениями оппозиции.



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