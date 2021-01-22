

Зурабишвили попросила Европарламент снизить грузинским студентам плату за обучение

22.01.2021 12:45





Президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила Европарламент установить тарифы на плату за обучение для грузинских студентов в том же размере, что и для студентов из стран ЕС, говорится в сообщении на официальной странице главы Грузии.



Вопрос выравнивания платы за обучение для студентов из Грузии и ЕС стал одним из главных, который Зурабишвили затронула в ходе встречи с президентом Европарламента Давидом Сассоли в Брюсселе.



Президент Грузии попросила Сассоли обратиться с рекомендацией к соответствующим инстанциям, решающим данный вопрос.



На встрече была затронута и актуальная тема доступности вакцины против коронавируса, в связи с чем Зурабишвили отметила, что ЕС несет не только моральную и символическую, но и политическую ответственность за это. Эту позицию разделил президент Европейского парламента, подчеркнув важность ковид-солидарности.



Зурабишвили пригласила Сассоли в Грузию. Тот, в свою очередь, выразил желание приехать и лучше узнать страну – "ближайший друг Евросоюза", вместе с делегацией европарламентариев.



В рамках двухдневного рабочего визита в Брюссель Зурабишвили проведет встречи высокого уровня и встретится с лидерами ЕС и НАТО. В том числе запланирована встреча с верховным представителем ЕС по вопросам политики безопасности и иностранным делам Джозефом Борреллом, исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по экономическим вопросам Валдисом Домбровским, председателем комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Маккаллистером, а также генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



Визит президента Грузии в Брюссель завершится 23 января.



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