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Посольство США в Грузии распространило заявление по поводу вчерашнего решения ЕСПЧ
22.01.2021 14:32
Посольство США в Грузии распространило заявление по поводу решения Европейского суда по правам человека по делу об Августовской войне.
В заявлении говориться, что Страсбургский суд вынес решение четко в пользу Грузии и признал Россию ответственной за нарушение многих статей.
«В межгосударственном иске между «Грузия против России» о российско-грузинской войне 2008 года суд вынес решение четко в пользу Грузии и признал Россию ответственной за нарушение многих статей Европейской конвенции о правах человека, включая задержание и пытки отдельных лиц и лишение граждан Грузии права на возвращение домой. Суд также постановил, что российское правительство не провело полного или соответствующего расследования событий, имевших место до и после боевых действий.
Постановление Страсбургского суда придает еще большее значение требованию, чтобы Россия прекратила явные нарушения суверенитета и территориальной целостности Грузии. Особенно тревожными и неприемлемыми являются попытки России контролировать и использовать грузинские регионы Абхазия и Южная Осетия посредством бордеризации, произвольных задержаний, ограничений на пересечение административной разделительной линии и заключения социально-экономических и военных «соглашений» с двумя регионами Грузии. Эти действия ставят под угрозу жизнь, культуру и личные свободы людей, проживающих в этих районах Грузии, и не позволяют им пользоваться правами и возможностями, которые должны быть доступны всем гражданам Грузии», — говорится в заявлении посольства США.
Страсбургский суд вынес решение по делу о войне 2008 года. По информации министерства юстиции Грузии, Европейский суд по правам человека согласился с требованием Грузии, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции о правах человека во время войны в августе 2008 года.
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