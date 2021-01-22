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Гамкрелидзе: Эпидемиологическая ситуация стабилизировалась
22.01.2021 16:25
Директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе утверждает, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.
«С 21 декабря в среднем за 7 или 14 дней наблюдается серьезное снижение уровня заболеваемости на 100 000 жителей. В стране наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации. Но мы должны быть очень осторожны со снятием мер, поэтому, если что-то будет смягчено - необходимо в течение 2 недель наблюдать, как будет развиваться эпидемическая ситуация, а затем начинать вторую фазу смягчения и т.д.», - сказал Амиран Гамкрелидзе.
Для справки, план постепенной отмены действующих сегодня в стране ограничений был одобрен Межведомственным координационным советом.
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