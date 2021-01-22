Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Грузии встречается с генеральным секретарем НАТО


22.01.2021   16:58


В эти минуты президент Грузии Саломе Зурабишвили встречается с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Встреча, согласно плану, продлится полчаса, после чего для медиа будут сделаны совместные заявления в онлайн-формате.

Ранее Саломе Зурабишвили уже встретилась с еврокомиссаром по вопросам политики соседства и расширения Оливером Вархели, а также с еврокомиссаром по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом.

Кроме того, Саломе Зурабишвили после встречи со Столтенбергом примет участие в заседании комиссии НАТО-Грузия.

Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась в Брюссель 2 дня назад. Она уже провела ряд официальных встреч с высшими должностными лицами ЕС.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна