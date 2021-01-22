

Президент Грузии встречается с генеральным секретарем НАТО

22.01.2021 16:58





В эти минуты президент Грузии Саломе Зурабишвили встречается с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



Встреча, согласно плану, продлится полчаса, после чего для медиа будут сделаны совместные заявления в онлайн-формате.



Ранее Саломе Зурабишвили уже встретилась с еврокомиссаром по вопросам политики соседства и расширения Оливером Вархели, а также с еврокомиссаром по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом.



Кроме того, Саломе Зурабишвили после встречи со Столтенбергом примет участие в заседании комиссии НАТО-Грузия.



Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась в Брюссель 2 дня назад. Она уже провела ряд официальных встреч с высшими должностными лицами ЕС.



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