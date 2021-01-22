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Столтенберг: Мы продолжаем призывать Россию уважать территориальную целостность Грузии
22.01.2021 18:06
«Решение Страсбургского суда только усиливает наш призыв к России уважать территориальную целостность Грузии», - сказал генеральный секретарь НАТО на пресс-конференции после заседания комиссии НАТО-Грузия и встречи с президентом Грузии в Брюсселе.
«В решении Страсбургского суда говорится, что Россия виновна в нарушениях прав человека в «Южной Осетии» и оккупированной Абхазии, что лишь усиливает наш призыв к России уважать международное право и территориальную целостность Грузии», - сказал Йенс Столтенберг.
Напомним, Грузия выиграла иск против России по делу о войне 2008 года. Грузия подала иск в Страсбургский суд 11 августа 2008 года, в котором обвиняла Россию в нарушении восьми статей Европейской конвенции о правах человека.
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