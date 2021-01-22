

Столтенберг: Мы продолжаем призывать Россию уважать территориальную целостность Грузии

22.01.2021 18:06





«Решение Страсбургского суда только усиливает наш призыв к России уважать территориальную целостность Грузии», - сказал генеральный секретарь НАТО на пресс-конференции после заседания комиссии НАТО-Грузия и встречи с президентом Грузии в Брюсселе.



«В решении Страсбургского суда говорится, что Россия виновна в нарушениях прав человека в «Южной Осетии» и оккупированной Абхазии, что лишь усиливает наш призыв к России уважать международное право и территориальную целостность Грузии», - сказал Йенс Столтенберг.



Напомним, Грузия выиграла иск против России по делу о войне 2008 года. Грузия подала иск в Страсбургский суд 11 августа 2008 года, в котором обвиняла Россию в нарушении восьми статей Европейской конвенции о правах человека.



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