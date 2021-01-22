

Столтенберг: Решение ЕСПЧ усиливает наш призыв к России, чтобы ее действия соответствовали международному праву

22.01.2021 18:09





Позаимствую у Европейского суда по правам человека, в решении которого написано, что Россия ответственна за нарушение прав человека в Южной Осетии и Абхазии, и это лишь усиливает наш призыв к России, чтобы ее действия соответствовали международному праву и она уважала территориальную целостность Грузии, - об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, проведенной после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



По его заявлению, Грузия – один из самых значительных партнеров НАТО и, несмотря на вызовы, созданные пандемией, Грузия продолжает работать в целях усиления партнерства.



«НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в ее международно признанных границах. Мы вновь призываем Россию прекратить политику признания Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда свои военные силы.



Позаимствую у Европейского суда по правам человека, в решении которого написано, что Россия ответственна за нарушение прав человека в Южной Осетии и Абхазии. Это лишь усиливает наш призыв к России, чтобы ее действия соответствовали международному праву и она уважала территориальную целостность Грузии», - заявил Йенс Столтенберг.



По его же словам, в ходе встречи стороны в частности обсудили достигнутый Грузией прогресс в плане проведения реформ. По словам Столтенберга, этот прогресс приближает Грузию к ее конечной цели – к вступлению в НАТО.



«Мы также обсудили тот прогресс, который осуществляется Грузией в направлении реформ. Это является решающим, поскольку прогресс в реформах еще более приближает нас к единой цели – к членству в НАТО», - заявил Столтенберг.



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