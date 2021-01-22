

Грузия на восьмом месте в мировом рейтинге по строгости ковид-ограничений

22.01.2021 18:42





По строгости введенных ограничений Грузия находится на восьмом месте общемирового рейтинга. Об этом свидетельствуют данные научной платформы Our World Data.



Исследователи оценили ограничения в разных странах от 0 до 100 очков. Чем больше очков, тем строже ограничения.



Грузия получила 84,26 очка, заняв восьмую строчку в рейтинге наряду с такими странами как Нидерланды, Кипр и Венесуэла.



Строже ограничения лишь в Азербайджане, Зимбабве, Эритрее, Ирландии, Германии и Израиле.



Рейтинг выглядит следующим образом:



Азербайджан – 89.81;

Зимбабве – 87.04;

Эритрея – 86.11;

Ирландия – 85.19;

Германия – 85.19;

Израиль – 85.19;

Венесуэла – 84.26;

Грузия — 84.26.

Статистика основывается на мерах, принятых властями в девяти направлениях, в том числе закрытие рабочих пространств, запрет передвижения и так далее. Данные актуальны на 21 января и взяты из открытых источников. По словам авторов исследования, статистика пригодна лишь для отражения принятых мер и оценка их эффективности не должна пройти по этому критерию.



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